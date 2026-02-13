На улице Горького возобновилось строительство метро
Культура и отдых

Каталог и фильм о Международной биеннале экоискусства представили в Москве

13 февраля 2026 18:13 Культура и отдых
Каталог и фильм о Международной биеннале экоискусства представили в Москве

Фото: Максим Демченко

В галерее "Триумф" в Москве 12 февраля состоялась презентация каталога и итогового фильма Первой международной биеннале экологического искусства (0+), которая проходила в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября 2025 года по инициативе правительства Нижегородской области и галереи.

Как сообщили в АНО "Центр 800", в издание вошли кураторские тексты, раскрывающие замысел каждой выставки, а также фотографии экспонатов с подробными описаниями. Во время презентации гостям показали итоговый фильм, смонтированный из кадров вернисажей и событий биеннале.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович сообщил, что в 2027 году пройдет Вторая международная биеннале экологического искусства. По его словам, следующей темой станет "духовная экология". После разговора о планете и окружающей среде организаторы хотят сосредоточиться на внутреннем состоянии человека.

"Во второй раз делать проект намного сложнее. Будем стараться масштабировать международный уровень, потому что в теме международного искусства и экологии Россия обязана задавать тренды, поднимать эти важнейшие темы", — отметил Беркович.

Напомним, первая биеннале объединила более 100 современных художников из разных стран. В экспозициях были представлены инсталляции, видеоарт, фотография, живопись, графика и скульптура.

Главной выставкой стала "Кожа Земли", которая разместилась в гостинице Ермолаевых и на Мытном рынке. Кроме того, в городе прошло девять специальных проектов. Всего события биеннале посетили более 170 тысяч человек.

Проект получил признание профессионального сообщества: он стал "Креативным событием года" по версии Russian Creative Awards 2025, победил в номинации "Арт" премии "Сделано в России 2025" от издания "Сноб", а также был отмечен другими престижными наградами.
 

Теги:
Выставка Искусство Экология
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных