Экспертиза поддержала включение Трехсвятского квартала в реестр ОКН

Государственная историко-культурная экспертиза признала обоснованным включение квартала у церкви Трех Святителей в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Документ опубликован на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области для общественного обсуждения.

Речь идет о комплексе городской застройки второй половины XIX — начала XX века, расположенной в границах улицы Короленко (от Белинского до Горького), Новой, Славянской (от церкви Трех Святителей до пересечения со Студеной) и Студеной, частично включая дворовые территории домовладений. Территория находится в пределах исторической зоны "Старый Нижний Новгород", установленной в 1993 году, а также полностью входит в историко-культурную заповедную территорию района улиц Славянской, Короленко и Студеной, утвержденную в 1997 году.

Экспертиза заняла 370 страниц. В ней подробно прослежена история формирования района, развитие каждой улицы и перечислены наиболее значимые здания. Сегодня здесь насчитывается 31 объект культурного наследия, три из них имеют федеральный статус. Для всех утверждены границы территорий, а для большинства — предметы охраны.

В документе отмечается, что формироваться район начал после утверждения генерального плана 1839 года. Планировка улиц, зафиксированная в 1845 году, в целом сохранилась до наших дней. Застройка складывалась как усадебная: деревянные одно- и двухэтажные дома выходили на красные линии улиц, а во дворах располагались хозяйственные постройки и сады.

Активнее всего квартал развивался в 1880–1890-е годы. Градостроительной доминантой стала каменная церковь Трех Святителей, построенная в 1859–1860-х годах.

В XX веке часть исторической среды была утрачена: некоторые дома разобрали, другие лишились декоративных элементов. В 1970-е годы обсуждалась радикальная реконструкция с многоэтажной застройкой, но проект не реализовали. Тем не менее строительство крупных зданий на улице Горького привело к тому, что улица Студеная оказалась разорванной.

В 1980-е годы территорию признали ценной. Позднее предлагалось сохранить деревянные дома по красным линиям, а новую застройку размещать во дворах.

В 1990–2000-е годы здесь появились современные жилые и административные здания. В экспертизе они разделены на три группы: одни воссоздают исторический облик, другие решены нейтрально, третьи выполнены в авторской интерпретации и не поддерживают стиль окружающей среды.

В 2010–2020-е годы приоритетом стало сохранение исторической планировки и застройки. Утверждение зон охраны закрепило требования к использованию территории так называемых «заповедных кварталов».

Сегодня квартал церкви Трех Святителей представляет собой сочетание исторической, советской и современной застройки при сохранении исторической уличной сети.

Напомним, что осенью 2025 года Трехсвятский квартал вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия, в декабре его предложили включить в реестр ОКН.