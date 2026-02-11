Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 февраля 2026 15:50Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижегородской области
11 февраля 2026 14:21Дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде выставили на торги за 69 млн рублей
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 18:29Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке "АРТ МИР"
09 февраля 2026 15:50Здание на Ульянова,11 отремонтировали для школы искусств в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 13:24Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе "Коллекция путешествий по Золотому кольцу"
08 февраля 2026 09:00Колокольню Феодоровского мужского монастыря начали восстанавливать в Городце
07 февраля 2026 08:19Стало известно, какие сериалы снимут в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 15:35Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области
06 февраля 2026 15:34Нижегородская область присоединилась к рекорду России на Слете послов гостеприимства
Культура и отдых

Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижегородской области

11 февраля 2026 15:50 Культура и отдых
Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижнем Новгороде на приёме граждан ко Дню дипломатического работника, сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Директор литературно-мемориального музея А.П. Гайдара Елена Бундакова обратилась к представителю МИД Сергею Малову с просьбой помочь вернуть останки писателя в Арзамас и перезахоронить их там.

Гайдар погиб 26 октября 1941 года в боях у села Леплява на территории нынешней Украины. Ранее он долгое время жил в Арзамасе.

В 1947 году планировалось перенести его прах на Новодевичье кладбище в Москве, но этого не произошло. После эксгумации останки опознали и захоронили на Тарасовой горе под Киевом. 

В 1980-1990-е годы надгробие пытались разрушить. В 2005 году появились сообщения о возможном уничтожении могилы и повторном перезахоронении, однако достоверной информации об этом нет.

По словам Елены Бундаковой, музей направил документы через официальные структуры, включая Россотрудничество и управление Минкульта по ПФО и УФО. Сейчас они находятся в МИДе, также материалы переданы президенту через неофициальные источники.

"Гайдар — это уже не просто принадлежность определённой семье, это, собственно говоря, символ нашей российской культуры. Поэтому мы ходатайствуем о перезахоронении", — сказала Бундакова.

Ранее сообщалось, что про нижегородскую писательницу сняли документальный фильм.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас МИД Писатель
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2026 10:17Нижегородцам рассказали о перспективах полной отмены виз с Китаем
10 февраля 2026 18:32Нижний Новгород не разрывал побратимские отношения с недружественными странами
16 апреля 2025 14:45Дом в Арзамасе из повести Гайдара продают на торгах за 2,1 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных