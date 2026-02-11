Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Анастасия Назарова

Судьбу могилы Аркадия Гайдара обсудили в Нижнем Новгороде на приёме граждан ко Дню дипломатического работника, сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Директор литературно-мемориального музея А.П. Гайдара Елена Бундакова обратилась к представителю МИД Сергею Малову с просьбой помочь вернуть останки писателя в Арзамас и перезахоронить их там.

Гайдар погиб 26 октября 1941 года в боях у села Леплява на территории нынешней Украины. Ранее он долгое время жил в Арзамасе.

В 1947 году планировалось перенести его прах на Новодевичье кладбище в Москве, но этого не произошло. После эксгумации останки опознали и захоронили на Тарасовой горе под Киевом.

В 1980-1990-е годы надгробие пытались разрушить. В 2005 году появились сообщения о возможном уничтожении могилы и повторном перезахоронении, однако достоверной информации об этом нет.

По словам Елены Бундаковой, музей направил документы через официальные структуры, включая Россотрудничество и управление Минкульта по ПФО и УФО. Сейчас они находятся в МИДе, также материалы переданы президенту через неофициальные источники.

"Гайдар — это уже не просто принадлежность определённой семье, это, собственно говоря, символ нашей российской культуры. Поэтому мы ходатайствуем о перезахоронении", — сказала Бундакова.

Ранее сообщалось, что про нижегородскую писательницу сняли документальный фильм.