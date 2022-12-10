Электричество частично отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 11 января Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 11 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе запланированы самые масштабные на сегодняшний день отключения. Так, с 9:00 до 12:00 электроснабжение будет ограничено по следующим адресам: Ботанический переулок, дома № 1-10; ул. Войкова, дома № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18; ул. Зеленодольская, дома № 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49; ул. Обухова, 49а, 49, 51.

С 10:00 до 12:00 отключения произойдут на улице Советской, в домах № 1, 3, 5, 7, 9.

С 12:00 до 17:00 свет отключат многоквартирном доме №12 по улице Мануфактурной.

С 13:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Вокзальная, 24/21, 26; ул. Литвинова,12.

В Ленинском районе отключения запланированы с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Дружбы, 22; ул. Заозёрная, 1-28; ул. Палехская,1, 1а, 2, 3, 4-24 (чётная сторона).

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в пятиэтажке на ул. Станиславского, 14.

В Нижегородском районе электроэнергию отключат с с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Ильинская, 81, 83, 87, 91; ул. Большие Овраги, 5-21; ул. Малая Ямская, 2, 2/3, 1/16, 3/15, 6а, 12.