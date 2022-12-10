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Общество

Нижегородские школьники узнают о географических открытиях в детском центре "Орленок"

11 января 2023 11:20  [38] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские школьники примут участие в смене "Юные послы "Орленка" с 12 января по 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в "Орленок" отправятся школьники из Богородского, Городецкого, Дивеевского, Ветлужского и ряда других районов, всего 32 человека (участники молодежных движений "Время первых" и РСМ).

В ходе смены школьникам расскажут о географических открытиях мореплавателей и их миссий в качестве дипломатов. Ребята также узнают об основных культурно-исторических ценностях России, получат навыки дипломатии и работы в одной команде.

По итогам смены каждый подросток станет участником "Академии юных дипломатов "Орлёнка", а вожатые и специалисты Центра – наставниками. Обучение в Академии ориентировано на расширение знаний детей в области исторического, культурного и природного наследия страны через игры, интерактивные и прикладные занятия, поисковые и проектные команды.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники смогут поехать в образовательный центр "Сириус".

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Теги:
Молодежь Школы
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