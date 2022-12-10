Нижегородские парламентарии обсудили развитие этнокультурного туризма Общество

Развитие этнокультурного туризма стало главной темой заседания Совета Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Нижегородские парламентарии рассмотрели проект изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части этнокультурного туризма).

Федеральный законопроект предполагает установить термин "этнокультурный туризм" – это совокупность видов туризма, связанная с посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и занятиями отдельных народов.

"Россия – многонациональная страна. Знакомство с культурным наследием народов нашей Родины, национальными обычаями и традициями вызывает большой интерес у жителей. Люди хотят больше знать о традиционном укладе жизни, народных художественных промыслах, с удовольствием посещают связанные с ними места, музеи. Сейчас внутренний туризм в России – на пике популярности, и этнокультурный туризм – одно из ярких направлений. Закрепление в федеральном законодательстве особенностей этого направления позволит более четко организовать работу. Поэтому мы поддержали инициативу коллег из Госдумы РФ", - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

Ранее сообщалось, что поддержку агротуризма предлагается расширить в Нижегородской области