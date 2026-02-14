Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

Движение транспорта ограничили в Новинках из-за "Лыжни России 2026"

14 февраля 2026 09:00 Общество
Движение транспорта ограничили в Новинках из-за Лыжни России 2026

Фото: ЦОДД

В поселке Новинки временно ограничили движение транспорта из-за проведения массового соревнования "Лыжня России-2026" (0+). Ограничения будут действовать до 16:00 14 февраля.

Проезд закрыли на улице Гагарина на участке от улицы Школьной до дома 18, а также по улице Новой в районе дома № 202.

Изменения затронули и работу общественного транспорта. Автобусные маршруты № 1 и 15 сократили — они будут следовать только до остановки "Улица Гагарина". В сторону деревни Ольгино движение организовано по улицам Нижегородской и Магистральной.

Соревнования проходят на поляне рядом с ЖК "Окский берег". Запланированы традиционные массовые старты на дистанциях 5 и 10 км, корпоративный, детский и семейный забеги, а также старт для почетных гостей на 2 026 м.

Ранее сообщалось, что Звездинку в Нижнем Новгороде перекрыли из-за проведения аварийных работ. Также напомним, что автобусы и электробусы изменили схемы из-за ремонтных работ на улице Ванеева. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

