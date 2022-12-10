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Общество

Глеб Никитин: "Нижегородских работников прокуратуры всегда отличал высокий профессионализм и преданность своему делу"

12 января 2023 09:05  [91] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем работника прокуратуры.

По словам главы региона, в системе правоохранительных органов России прокуратура играет особую роль.

"В основе вашей деятельности – защита прав и свобод граждан, обеспечение законности. К вам обращаются за помощью в самые сложные жизненные периоды. Такая работа требует не только знаний и опыта, но и эмпатии, отсутствия формализма.

Нижегородских работников прокуратуры всегда отличал высокий профессионализм и преданность своему делу. Вы выполняете очень большой спектр задач на самых разных направлениях, вносите серьезный вклад в стабильное развитие региона. Вы постоянно совершенствуетесь, получаете новые знания, но при этом чтите традиции, заложенные поколениями предшественников. Это достойно самого глубокого уважения.

Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам ведомства. В самые непростые времена вы сохраняли верность своему долгу и работали в интересах людей и родной страны.

В профессиональный праздник желаю вам, чтобы все намеченные планы были реализованы! Здоровья, счастья и благополучия!", - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Прокуратура
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