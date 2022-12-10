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"Открытие Авто": январские продажи новых автомобилей удержатся на уровне 50 тысяч штук, а по итогам года достигнут 800 тысяч

13 января 2023 16:12  [58] Бизнес

В "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили перспективы российского авторитейла в январе текущего года. В первый месяц зимы продажи на рынке скорее всего останутся в рамках 50 тысяч машин, а динамика сохранится на уровне минус 45% в годовом выражении. Однако уже в первый весенний месяц можно будет увидеть рост в 8-10% к марту 2022 года. Продажи легковых автомашин в РФ по итогам 2023 года вырастут, по оценкам экспертов, на 15-20%.

Пока все говорит о том, что ситуация на рынке в I половине 2023 года будет развиваться по тому же сценарию, что и в последние месяцы 2022 года. А именно, сохранится дефицит бюджетных (в диапазоне 1,5-2 миллионов) седанов и кроссоверов, постепенно будет увеличиваться предложение в среднем (в районе 2,5-3 миллионов рублей) и еще более дорогих сегментах. Масс-маркет в той или иной степени будет расти, а продажи премиальных автомобилей продолжат сжиматься. Прежде доля последних колебалась в районе 10%, а в 2022 году она сократилась почти вдвое.

При этом дальнейшие планы продаж брендов, которые обеспечили в 2022 году основные объемы нашему рынку, выглядят более чем амбициозно. Так, в Lada хотели бы реализовать порядка 400 тысяч новых автомобилей. Последний раз этой отметки ВАЗ достигал в 2013 году. Одной модели Granta раскупили тогда 167 тысяч штук, но и стоила она немногим более 300 тысяч рублей. Можно ли спустя 10 лет продать почти трёхкратно подорожавших машин, пока не сильно обновленных технологически, – вопрос. Поэтому уже в январе руководство тольяттинской марки заговорило о необходимости увеличения утилизационного сбора. Если это произойдет, АвтоВАЗу его традиционно компенсирует государство, а поставщики иномарок будут вынуждены вести бизнес еще в более высоких ценовых сегментах. Справедливости ради стоит отметить, что в модельном ряду сохранятся две Niva, с весны в их компанию должна вернуться и Vesta, а во второй половине года может начаться сборка Lada из китайских моделей на бывшем заводе Nissan. В этом свете рост продаж у АвтоВАЗа неизбежно случится.

У "китайцев" свои большие планы. Наиболее амбициозно они выглядят у Chery. Вместе с родственными брендами Exeed и Omoda этой группе, по словам ее дилеров, дистрибьютор предписывает продать за 2023 год 200 тысяч машин. Пока для этого они в спешном порядке раздали на три марки почти 400 франшиз. Но в абсолютных цифрах итоги 2022 года относительно скромны -  53,7 тысячи машин, то есть расти придется почти в 4 раза. Причем Exeed, планировавший реализовать 20 тысяч а/м, смог продать лишь 13,6 тысячи авто.

"В январе текущего года рынок скорее всего останется в рамках 50 тысяч машин, динамика сохранится на уровне минус 45% в годовом выражении. Однако уже в первый весенний месяц мы скорее всего сможем увидеть рост в размере 8-10% к марту 2022 года с учетом озвученных автопроизводителями планов", - отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая.

В целом по году, если предположить, что все остальные "китайские марки" продадут в 2023 году еще 100-120 тысяч машин, если будут воплощены в жизнь планы по сборке и реализации отечественных УАЗ, ГАЗ, "Москвич", "Соллерс" и "Автотор", если будет продано 15-20 тысяч различных электрокаров, то рынок получит еще порядка 180-200 тысяч машин и начнет приближаться к миллиону автомобилей. Именно эту цифру уже назвали в Минпромторге.

Впрочем, как показал прошлый год, строить сколько-нибудь точные статистические прогнозы, когда на них влияют не такие привычные экономические факторы как инфляция, производственные и логистические возможности, курс валют, а "спецоперация", санкции, мобилизация и карантин в китайских провинциях, практически невозможно. В лучшее остается только верить. А потому в нынешних условиях рост продаж хотя бы на 15-20% и 800 тысяч новых легковых и LCV автомобилей за год можно будет уже считать успехом.

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Теги:
Банки Открытие
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