Нижегородцев приглашают к участию в фотоконкурсе "Самая красивая страна" Общество

Нижегородцы, увлекающиеся искусством фотографии, могут представить свои авторские работы на IX фотоконкурс "Самая красивая страна", посвящённый сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Организатором конкурса традиционно выступает Русское географическое общество.

Работы принимаются до 16 апреля 2023 года в нескольких номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Птицы", "Магия стихии", "Россия с высоты птичьего полёта", "Россия в лицах", "Живой архив", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Макромир" и "Снято на смартфон".

По словам организаторов, это «самый масштабный и самый эмоциональный российский фотоконкурс дикой природы – из работ участников складывается огромная впечатляющая картина, коллективный портрет России».

Основное условие конкурсных работ - все фотографии должны быть сделаны на территории России. При этом нет никаких ограничений по месту жительства, гражданству и возрасту участников конкурса.

Все работы будут рассмотрены экспертной комиссией, которая определит финалистов в каждой номинации, после чего будут выбраны победители. В жюри традиционно входят известные фотографы, кинорежиссёры, актёры, искусствоведы. В 2023 году победителей определят Сергей Шойгу, президент Русского географического общества; Сергей Горшков, российский фотограф дикой природы; Иван Вагнер, космонавт-испытатель "Роскосмоса"; Сергей Гармаш, актёр театра и кино, режиссёр и сценарист; Владимир Машков, российский актёр театра и кино, режиссёр и продюсер; Марко Урсо, итальянский фотограф дикой природы; Ольга Мичи, российский фотограф; Эндрю Паркинсон, британский фотограф; Константин Шатенев, фотограф дикой природы, победитель VIII фотоконкурса в номинации "Дикие животные"; Сергей Анисимов, тревел-фотограф.

Новыми партнёрами конкурса выступают Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (номинация "Люди дела") и Российская государственная библиотека ("Живой архив").

Победители в основных номинациях получат по 250 тысяч рублей. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие в выставках по всему миру.