Сквозное движение по 394 км М-12 от Арзамаса до Казани запустят в конце 2023 года Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом работ на четырех этапах строительства М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань".

Как сообщили в пресс-службе ГК "Автодор", сквозное движение с 5 по 8 этапы М-12 протяженностью 394 км планируется открыть в конце 2023 года. К поставленному сроку должны быть завершены работы на 168 искусственных сооружениях (ИССО), в том числе на внеклассных мостах через Суру и Волгу. Для этого на всех этапах должно быть задействовано необходимое количество трудовых ресурсов, чтобы обеспечить круглосуточный интенсивный режим работ.

Технологии позволяют дорожникам возводить мосты и путепроводы в холодное время года. На 5 этапе М-12 протяженностью 108 км в Нижегородской области ведется устройство дорожного полотна и дорожной одежды. Выполняются противокарстовые мероприятия: инъецирование скважин с последующей цементацией, инженерная защита геотекстилем, усиление железобетонными плитами.

На 6 этапе продолжается надвижка пролетного строения на мостовом переходе через реку Суру, разделяющую Чувашскую Республику и Нижегородскую область, и на мостовом переходе над рекой Пьяна в Нижегородской области. Кроме этого, ведутся земляные работы, устройство конусов на подходах к мостовым сооружениям, укрепление откосов насыпи гибкими бетонными матами, монтаж кабельной канализации, опор наружного освещения со светодиодными светильниками, подготовка к строительству четырех площадок многофункциональных зон отдыха.

На 7 этапе все 35 искусственных сооружений будут выполнены полностью из монолитного бетона. На самом значимом сооружении этапа – внеклассном мосту через реку Свиягу – завершены работы по устройству всех 7 опор. На конец января намечено начало работ по навесному бетонированию пролетного строения. Чтобы сократить сроки возведения моста задействуют 3 комплекта агрегатов навесного бетонирования – сейчас два из них используют в устройстве пролетов моста через Осипов овраг.

На 8 этапе также развернуты работы по всем 41 ИССО. На главном мостовом переходе М-12, которая свяжет Москву и Казань и пойдет в дальнейшем до Владивостока, – мосте через Волгу, смонтировано почти 20 тыс. тонн металлоконструкций. Работы идут по графику.

Ранее сообщалось, что сеть дорог ГК "Автодор" в 2022 году выросла до 4 162 км.