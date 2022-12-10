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Общество

Волонтерам "Цеха 52" передали оборудование для пошива тактических носилок и экипировки для участников СВО

16 января 2023 15:14  [90] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Волонтерский центр регионального отделения партии "Единая Россия" и благотворительный фонд "Купно за едино!" передали добровольцам "Цеха 52" специальное закрепочное оборудование для пошива тактических носилок. 

"Цех 52" объединяет волонтеров, которые занимаются изготовлением снаряжения и экипировки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 

Сегодня в команде "Цеха 52" постоянно работают порядка 50 человек, всего же добровольных помощников собралось уже более 200 разных возрастов и профессий. 

"Все началось несколько месяцев назад с небольшой группы друзей, которые начали вязать теплые носки для бойцов. Потом стали собирать носилки, делать блиндажные свечи. Ряды волонтеров растут, нам помогают с помещением, оборудованием, материалами. Увеличилось и количество позиций, и масштабы производства. Работаем каждый день в свободное от работы и учебы время, наибольшее число помощников приходит в цех по выходным. В планах еще расширить производство, поэтому мы всегда рады новым добровольцам, которые готовы вложить свои силы и время в наше общее дело", - рассказала волонтер "Цеха 52" Юлия Гинзбург.  

Сейчас волонтеры изготавливают тактические носилки, камуфляжные костюмы, подшлемники, балаклавы, специальные коврики. Недавно освоили новое направление – плетение маскировочных сетей, для этого прошли обучение. Все изделия делают с учетом пожеланий военнослужащих, с которыми держат постоянную связь. 

Новое швейное оборудование для плотных тканей - "закрепочник" - поможет ускорить процесс пошива тактических носилок в несколько раз.

"Конечно, мы не могли пройти мимо этой просьбы,  когда люди трудятся на такое важное и доброе дело. При поддержке наших партнеров оперативно приобрели и привезли необходимое швейное оборудование. Региональное отделение, волонтерский центр партии, наш депутатский корпус с первых дней спецоперации организовали гуманитарную миссию. Работаем по самым разным направлениям. К нам присоединилось много компаний, предприятий, предпринимателей, простых людей. И таких очень много, кто старается внести свой посильный вклад. Спасибо каждому, кто помогает и делает ближе нашу победу!", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов. 

Если вы готовы войти в команду добровольцев "Цеха 52", то контакты для связи: группа в социальных сетях vk.com/ceh52volonter и телефон 8-920-025-57-57. 

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях. 

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов. 
На базе общественных приемных "Единой России" продолжается сбор гуманитарной помощи. Также в приемных открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.  

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Теги:
Волонтеры Единая Россия СВО
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