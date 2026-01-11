Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 января 2026 09:50Все принятые нижегородским аэропортом рейсы перенаправлены в Шереметьево
10 января 2026 19:00Нижегородцев просят поддержать новогодние ели от региона в конкурсе "Ёлки России"
10 января 2026 16:29Около 38 тысяч кв. м дорог обновили в Советском районе за 2025 год
10 января 2026 15:23Более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году
10 января 2026 14:44Пассажиры двух авиарейсов остаются в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве
10 января 2026 14:05Учёные ННГУ нашли способ усилить эффективность противоопухолевых препаратов
10 января 2026 13:33Нижегородцам напомнили о повышении штрафов за неправильную перевозку детей
10 января 2026 13:06Свыше 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за три дня
10 января 2026 11:55Пассажиров перенаправленного в Нижний Новгород рейса отправят в Москву автобусом
10 января 2026 11:20Более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия отремонтировали в Канавине в 2025 году
Общество

Все принятые нижегородским аэропортом рейсы перенаправлены в Шереметьево

11 января 2026 09:50 Общество
Принятые нижегородским аэропортом рейсы перенаправлены в Шереметьево

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова объявил в своем телеграм-канале, что все авиарейсы, ранее принятые в качестве резервного пункта назначения, теперь переадресованы в московский аэропорт Шереметьево.

Напомним, что из-за сложных метеоусловий в столице российские авиаперевозчики ограничили прием самолетов в аэропорту Шереметьево. Это привело к тому, что нижегородская воздушная гавань приняла пять рейсов за сутки в роли запасного аэродрома.

Обслуживанием пассажиров занимались специалисты соответствующих авиакомпаний совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных