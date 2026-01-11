Все принятые нижегородским аэропортом рейсы перенаправлены в Шереметьево

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова объявил в своем телеграм-канале, что все авиарейсы, ранее принятые в качестве резервного пункта назначения, теперь переадресованы в московский аэропорт Шереметьево.
Напомним, что из-за сложных метеоусловий в столице российские авиаперевозчики ограничили прием самолетов в аэропорту Шереметьево. Это привело к тому, что нижегородская воздушная гавань приняла пять рейсов за сутки в роли запасного аэродрома.
Обслуживанием пассажиров занимались специалисты соответствующих авиакомпаний совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры.
