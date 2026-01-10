Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Общество

Нижегородцев просят поддержать новогодние ели от региона в конкурсе "Ёлки России"

10 января 2026 19:00 Общество
Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев приглашают выбрать лучшие новогодние ёлки из Арзамаса, Балахны, Семёнова, Перевоза, Чкаловска и Сеченова. Они участвуют во Всероссийском конкурсе "Ёлки России".

Голосование проходит в официальной группе проекта "ГородаМеняютсяДляНас" в соцсети "ВКонтакте" до 23:59 12 января, уточнили в правительстве Нижегородской области.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев отметил, что регион представит свои ёлки в двух номинациях: "Ёлка России в среднем городе" (Балахна и Арзамас) и "Ёлка России в малом городе" (Семёнов, Перевоз, Сеченово и Чкаловск).

Ёлки из Семёнова и Чкаловска установлены в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", который направлен на развитие инфраструктуры, подготовку кадров и продвижение путешествий по России.

Конкурс "Ёлки России" организован Минстроем России совместно с Ассоциацией разработчиков проектов развития территорий, АНО "Креативная экономика" и Всероссийской ассоциацией развития муниципального самоуправления при поддержке администрации президента РФ. Цель конкурса — популяризация народных художественных промыслов, сохранение культурных традиций и воспитание патриотизма.

На всех благоустроенных общественных пространствах в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" устанавливают ёлки высотой от трёх метров. Их украшают изделиями местных мастеров. Конкурс проводится в трёх номинациях: для крупных городов (от 250 тысяч жителей), средних городов (от 50 до 250 тысяч жителей) и малых городов или населённых пунктов (до 50 тысяч жителей).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

