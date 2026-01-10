Около 38 тысяч кв. м дорог обновили в Советском районе за 2025 год Общество

Фото: администрация Советского района

В 2025 году в Советском районе Нижнего Новгорода значительно обновили дорожное покрытие. Работы затронули около 38 тысяч кв. м дорог, включая улицы Генерала Ивлиева, Тверскую, Ломоносова, Салганскую, Дунаева, Моховую, Верхнюю, Заярскую и другие. Об этом сообщили в администрации района.

Специалисты отметили, что ремонт проводился не только на центральных улицах, но и на внутриквартальных проездах. Более 5 700 кв. м тротуаров были обновлены на улицах Горловской, Бекетова, Ванеева, Надежды Сусловой, а также в деревне Новопокровское.

Глава Советского района Александр Иванов подчеркнул, что объемы выполненных работ по сравнению с 2024 годом увеличились на 10%. Он отметил, что при планировании ремонта учитывались обращения жителей.

Например, просьбы родителей, чьи дети посещают детский сад № 404, о ремонте подходных дорожек к садику были удовлетворены благодаря программе инициативного бюджетирования "Вам Решать!" и активному участию нижегородцев. В результате у садика появился комфортный тротуар, а также были обновлены парковочные места для жителей близлежащих домов.

В отделе коммунального хозяйства и содержания дорог добавили, что помимо ремонта асфальтового покрытия, в 2025 году был обновлён пешеходный мостик, ведущий от Высоковского проезда к Церкви Троицы Живоначальной. Мостик нуждался в ремонте из-за значительного износа конструкций. В ходе работ подрядная организация демонтировала старое основание, установила новый решетчатый металлический настил и заменила ограждения.

Напомним, что более 20 тысяч кв.м асфальта обновили в Приокском районе в 2025 году, в Канавинском районе отремонтировали более 25 тысяч кв. м дорожного покрытия.