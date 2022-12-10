Олег Тактаров 18 января проведет творческую встречу в НГТУ им. Алексеева Общество

Фото: пресс-служба НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Спортсмен, актер и телеведущий Олег Тактаров 18 января проведет творческую встречу в НГТУ им. Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, в 13:00 "Русский медведь" презентует нижегородцам свой новый проект. Также все желающие смогут личность задать вопросы телезвезде, взять автограф и сфотографироваться с Олегом Тактаровым.

Также в рамках встречи пройдет просмотр фрагментов фильма "Испытание смертью" телепроекта "Поединки", после чего состоится официальная презентация фильма "Легенды советской разведки: Алексей Козлов. В погоне за атомной бомбой", повествующем о разведчике, работавшим в 86 странах и добывавшем информацию о ядерных разработках.

Творческая встреча с Олегом Тактаровым станет первым мероприятием, приуроченным к юбилею НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В этом году вузу исполняется 125 лет.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться по ссылке. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.