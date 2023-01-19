Сбербанк начал работать в Крыму Общество

Первые банкоматы Сбербанка установлены в Крыму, и в течение 2023 года сеть устройств самообслуживания заработает на всём полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно информации, также в течение года в Крыму будут открываться офисы Сбера. Открытие отделений в крупнейших городах произойдет уже в первом полугодии - как раз к началу летнего туристического сезона.

"В течение года будут развёртываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка", - говорится в сообщении организации.

Как напоминает 3#https://360tv.ru/news/dengi/sberbank-objavil-o-nachale-raboty-v-krymu/##телеканал "360"##, Сбербанк работал на полуострове до 2014 года через свою дочернюю украинскую организацию. После того как Крым вошёл в состав России, финансовая организация приостановила свою работу на его территории.