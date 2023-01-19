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Общество

Восемь нижегородских школ вошли в топ-200 по стране в области математики и естественных наук

19 января 2023 14:08  [246] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь нижегородских школ вошли в топ-200 по стране в области математики и естественных наук. Рейтинг был составлен Образовательным Центром "Сириус".

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались результаты олимпиад, мероприятий, входящих в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, и другие интеллектуальные соревнования и конкурсы. 

Также в рейтинг попали школы, ученики которых показали результаты по наиболее востребованным направлениям в рамках приоритетов и Стратегии научно-технологического развития России.

Так, Нижегородскую область в рейтинге представляют 8 образовательных учреждений: лицеи №165, 40, 82, 36, 38 и лицей-интернат "Центр одаренных детей" в Нижнем Новгороде, а также лицеи №15 и №3 в Сарове.

Ранее сообщалось, что агентство RAEX подготовило рейтинг лучших школ Нижегородской области на основе количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Также напомним, что три лицея Нижегородской области вошли в топ-200 учреждений по конкурентоспособности выпускников.

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Теги:
Образование Рейтинг Школы
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