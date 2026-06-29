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Общество

Почему нижегородцы массово скупают бензин на АЗС: объяснение психолога

29 июня 2026 10:35 Общество
Почему нижегородцы массово скупают бензин на АЗС: объяснение психолога

Фото: Максим Герасимов

Ажиотаж вокруг топлива с точки зрения психологии — это типичный пример массовой паники, в основе которой лежит базовый инстинкт самосохранения. Об этом сообщает представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Специалисты поясняют, когда привычный уклад оказывается под угрозой, человек склонен действовать нерационально: логика отходит на второй план, а поведение начинает определяться древними механизмами выживания. Стремление срочно заправить автомобиль, даже если топлива в баке достаточно, объясняется несколькими факторами.

Во‑первых, это ощущение потери контроля. Для многих автомобиль ассоциируется со свободой передвижения и независимостью. Отсутствие бензина воспринимается как ограничение и беспомощность.

Во‑вторых, срабатывает страх упущенной выгоды. Мозг реагирует по принципу «лучше купить сейчас», опасаясь, что позже топливо подорожает или исчезнет из продажи.

В‑третьих, действует эффект толпы. Если люди массово устремляются на заправки и образуют очереди, другие начинают повторять это поведение автоматически. Подобная реакция обусловлена эволюционными механизмами: следовать за группой в условиях неопределенности кажется безопаснее, чем действовать самостоятельно.

Эксперты отмечают, что дефицит нередко возникает не из‑за реального отсутствия товара, а из‑за резкого роста спроса. Паника, по их словам, распространяется быстро и усиливается информационным фоном.

Чтобы не поддаваться ажиотажу, психологи советуют трезво оценить ситуацию: проверить уровень топлива и понять, на сколько дней поездок его действительно хватит. Также рекомендуется ограничить потребление эмоционально окрашенной информации из социальных сетей и ориентироваться на официальные данные и фактические показатели.

Ранее мы сообщали о том, почему цены на бензин различаются на АЗС.

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Теги:
Бензин психология Топливо и энергетика
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