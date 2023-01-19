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Бизнес

Розничный кредитный портфель Альфа-Банка превысил 1,5 трлн рублей

20 января 2023 10:35  [131] Бизнес

Альфа-Банк увеличил розничный кредитный портфель на 25% по итогам 2022 года, в результате чего он превысил 1,5 трлн рублей. Более 50% в розничном кредитном портфеле банка составляют кредиты наличными (+19% с начала года) и ипотека (+25% с начала года).

Как сообщает пресс-служба банка, портфель ипотечных кредитов превысил 500 млрд руб.

"В 2022 году мы сделали акцент на качественной диверсификации кредитного бизнеса – запустили автокредитование, где уже вошли в топ-6 банков по объемам ежемесячных выдач, предложили клиентам кредит под залог имеющегося жилья, вышли в сегмент микрокредитования. Выдачи кредитных карт выросли более чем на четверть в сравнении с 2021 годом во многом благодаря карте "Год без %" — у нее просто нет аналогов на рынке", - отметил директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

"Мы внедрили технологичные инструменты и сервисы, в том числе на базе продвинутой аналитики. Все эти решения формируют прочный задел для ускоренного роста кредитного бизнеса банка в ближайшие годы", — пояснил директор по розничному бизнесу Альфа-Банка.

По данным аналитического агентства Frank RG Альфа-Банк занимает уверенное первое место по размеру кредитного портфеля среди российских частных банков и третье – среди всех банков страны.

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Теги:
Альфа-Банк Банки Кредит
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