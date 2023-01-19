Отчет Калининской территориальной избирательной комиссии рассмотрели в Думе Дзержинска Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Думы Дзержинска под председательством Нины Аранович рассмотрели повестку дня из трех вопросов.

Члены комитета ознакомились с отчетом Калининской территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия избирательной комиссии городского округа город Дзержинск.

Документ содержит сведения о поступлении и расходовании средств городского бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 11, № 20 и № 26. На эти цели городская казна направила 3 млн.рублей. Отчет направлен комитетом на обсуждение депутатского корпуса с рекомендацией "принять к сведению".

Кроме того, в ходе текущего заседания депутаты поддержали изменения в Стратегию развития города и утвердили план работы комитета на 1-е полугодие 2023 года. В числе вопросов, которые предстоит рассмотреть членам комитета в ближайшие шесть месяцев, - отчеты об исполнении городского бюджета и о деятельности контрольно-счетной палаты города за 2022 год, изменения в главный финансовый документ города.