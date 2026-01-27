Схему одномандатных округов изменят в Нижегородской области Политика

Обновленная схема одномандатных округов для выборов в Законодательное собрание Нижегородской области в 2026 году будет рассматриваться на ближайшем заседании регионального парламента 29 января. Об этом сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин в своем MAX-канале.

"Документ подлежит обновлению каждые десять лет, его цель — равномерно распределить границы округов в соответствии с численностью избирателей и гарантировать равноправие всех голосующих", - пояснил Люлин.

По его словам, крупнейший округ по количеству избирателей — округ №1, который включает часть Автозаводского района Нижнего Новгорода. Кстовский район, ставший частью Нижнего Новгорода недавно, в новой конфигурации получил номер округа 10.

"Округ №18 объединил Первомайск, Вадский, Лукояновский, Перевозский, Починковский и Шатковский районы, хотя ранее относился к другому округу", - уточнил спикер регионального парламента.

Самый маленький округ — №20, включающий Воротынский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский и Спасский муниципальные округа.

Председатель Заксобрания также добавил, что предварительный перечень округов можно посмотреть на сайте областной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области насчитывается более 2,4 млн избирателей.