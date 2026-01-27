В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
27 января 2026 14:30Схему одномандатных округов изменят в Нижегородской области
27 января 2026 14:1212 человек вошли в кадровый резерв нижегородской мэрии
26 января 2026 17:2923 государственных и муниципальных служащих наградили в Нижегородской области
26 января 2026 16:57Люлин вошел в топ-5 руководителей региональных парламентов за 2025 год
23 января 2026 18:48Эксперт-мониторинг событий с 16 по 23 января 2026 года от АНО "Минин-центр"
23 января 2026 16:57Замгубернатора Олега Берковича экстренно прооперировали в Москве
23 января 2026 15:55Андрей Гнеушев поздравил сотрудников облправительства с Днем госслужащего
23 января 2026 15:16Олег Шмелев покидает пост главы Ковернинского округа
23 января 2026 11:46"Лидеры Нижегородской области" дошли до Москвы
22 января 2026 17:13В ЗСНО отложили идею Мудрова забирать байки у подростков-нарушителей
Политика

Схему одномандатных округов изменят в Нижегородской области

27 января 2026 14:30 Политика
Схему одномандатных округов изменят в Нижегородской области

Обновленная схема одномандатных округов для выборов в Законодательное собрание Нижегородской области в 2026 году будет рассматриваться на ближайшем заседании регионального парламента 29 января. Об этом сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин в своем MAX-канале.

"Документ подлежит обновлению каждые десять лет, его цель — равномерно распределить границы округов в соответствии с численностью избирателей и гарантировать равноправие всех голосующих", - пояснил Люлин.

По его словам, крупнейший округ по количеству избирателей — округ №1, который включает часть Автозаводского района Нижнего Новгорода. Кстовский район, ставший частью Нижнего Новгорода недавно, в новой конфигурации получил номер округа 10.

"Округ №18 объединил Первомайск, Вадский, Лукояновский, Перевозский, Починковский и Шатковский районы, хотя ранее относился к другому округу", - уточнил спикер регионального парламента.

Самый маленький округ — №20, включающий Воротынский, Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский и Спасский муниципальные округа.

Председатель Заксобрания также добавил, что предварительный перечень округов можно посмотреть на сайте областной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области насчитывается более 2,4 млн избирателей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Новости по теме
26 января 2026 16:57Люлин вошел в топ-5 руководителей региональных парламентов за 2025 год
22 декабря 2025 10:43Евгений Люлин будет переизбираться в нижегородское Заксобрание
12 ноября 2025 11:56Губернатор изменил порядок выдвижения глав МСУ в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных