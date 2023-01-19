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Общество

Наладчик станков АПЗ Дмитрий Кукушкин стал призером областного конкурса "Наставник года-2022"

20 января 2023 13:20  [106] Общество
Фото: Арзамасский приборостроительный колледж

Фото: Арзамасский приборостроительный колледж

Наладчик станков с ЧПУ цеха №56 АО "АПЗ" Дмитрий Кукушкин стал призером областного конкурса "Наставник года-2022" в номинации "Лучшая модель наставничества в профессиональном образовании". Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

"На базе колледжа не первый год реализуется целевая модель наставничества, и в связке "работодатель – студент" есть достойные результаты. Наш выпускник Дмитрий Кукушкин при методической и практической поддержке руководителя ресурсного центра колледжа Дмитрия Ивановича Митина готовил наших студентов, трое из которых стали призерами и победителями WorldSkills Russia по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ": Никита Кощеев – победитель регионального этапа, бронзовый призер AtomSkills, Алексей Дарчев тоже стал победителем регионального этапа, Иван Зарезов занял 2 место", - рассказал заместитель директора по воспитательной работе АПК Александр Апарин. 

По словам Дмитрия Кукушкина, все началось с чемпионата WorldSkills.

"В 2015 году я был одним из первых участников от нашего колледжа. Когда по возрасту уже не подходил, заместитель директора Павел Николаевич Корсаков обратился ко мне с просьбой помочь ребятам, которые будут участвовать в конкурсе. Сразу откликнулся, потому что понимал, насколько важно вовремя подготовить замену. Так началось мое наставничество, ставшее, можно сказать, хобби – мне это интересно. В свободное от работы время прихожу в колледж и занимаюсь со студентами. Понимающих ребят, которым работать на станке действительно интересно, видно сразу, им свои знания и опыт передаю с радостью", - рассказал он.

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Теги:
АПЗ
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