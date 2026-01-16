"По ощущениям -22": нижегородцам рассказали о погоде в выходные Общество

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде установится морозная погода с переменной облачностью и незначительными осадками. Об этом информирует сервис "Яндекс Погода".

В субботу, 17 января, температура воздуха утром составит -19 градусов, днём немного потеплеет до -15, а к вечеру вновь похолодает до -17. Ночью столбики термометров покажут около -16 градусов. По ощущениям в течение суток будет холоднее — от -19 до -22.

Утром ожидается солнце, однако днём и вечером небо затянут облака. Несмотря на мороз, осадки маловероятны.

В воскресенье, 18 января, станет немного теплее. Утром прогнозируется -14 градусов, днём — около -11, к вечеру — до -10, а ночью потеплеет до -8. Однако из-за ветра ощущаться будет как -16…-20.

Утром сохранится пасмурная погода, а к вечеру возможен снег. Ветер северный и северо-восточный, со скоростью 3-4 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили нижегородцев о возвращении сильных осадков.