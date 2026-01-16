Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 19 января Общество

Жителей Нижнего Новгорода и ряда районов области предупредили о временных перебоях в эфирном вещании. 19 января с 01:00 до 10:00 по московскому времени на нескольких радиотелевизионных станциях региона пройдут плановые профилактические работы.

Отключения затронут РТС "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров". В указанный период возможна приостановка трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов, входящих в цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, а также некоторых FM-радиостанций и аналоговых телеканалов.

Кроме того, на всей территории Нижегородской области первый мультиплекс цифрового телевидения будет выходить в федеральной версии — без региональных вставок. Возможны также перерывы в вещании радиостанции "Радио Образ".

Как уточнили специалисты, все отключения согласованы с вещателями. Работы проводятся в рамках регламентного обслуживания оборудования и необходимы для обеспечения стабильной и качественной трансляции в дальнейшем.

Если после завершения профилактики сигнал цифрового эфирного телевидения не восстановится автоматически, пользователям рекомендуется перезагрузить телевизор или цифровую приставку и выполнить повторный поиск каналов. Это поможет устранить возможные ошибки программного обеспечения и вернуть стабильный прием.

Ранее нижегородцев предупреждали о возможных сбоях в телевещании из-за Солнца.