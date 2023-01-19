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Культура и отдых

Городовой в Нижнем Новгороде будет проводить бесплатные экскурсии по четырем маршрутам

23 января 2023 15:19  [84] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Городовой в Нижнем Новгороде будет проводить бесплатные экскурсии по четырем маршрутам. Об этом сообщили в АНО "Горький".

Согласно информации, в рамках проекта "12:21" экскурсии будет проходить на улице Большой Покровской, Рождественской, Стрелке и набережной Федоровского.

Первую экскурсию по Большой Покровской посетили более 80 человек. Ее провел городовой, член Городского Совета Отцов Нижнего Новгорода, координатор межрегионального проекта "Наставничество" Союза Отцов России Алексей Никифоров. 

Участникам рассказали о городовых, истории Нижегородского Кремля и улицы Большой Покровской, о купце-благотворителе Николае Бугрове, о первом трамвае в России, об истории театра в Нижнем Новгороде, о визите Александра Пушкина, о строительстве Государственного банка к 300-летию династии Романовых и многом другом.

Экскурсии будут проходить в выходные, начало в 12:21. Ознакомиться с их расписанием можно в соцсетях проекта "Новый городовой". Посещение мероприятие бесплатно и не требует предварительной регистрации.

Напомним, что новые городовые появились в Нижнем Новгороде в конце мая 2022 года.

Они могут оказать первую медицинскую помощь, вызвать полицию, а также ответить на вопросы нижегородцев и туристов.

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Теги:
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