УФНС Нижегородской области обращает внимание на изменение реквизитов для уплаты налогов и иных платежей Бизнес

УФНС Нижегородской области обращает внимание налогоплательщиков на изменение реквизитов для уплаты налогов и иных платежей. Это связано с введением с 1 января 2023 года Единого налогового счета.

С указанной даты изменился порядок перечисления налоговых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов в бюджетную систему РФ. Теперь все платежи зачисляются на единый казначейский счет.

Для этого необходимо использовать следующие реквизиты:

• Наименование банка получателя средств: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

• БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 017003983;

• Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета): 40102810445370000059;

• Получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом);

• ИНН получателя: 7727406020;

• КПП получателя: 770801001;

• Номер казначейского счета: 03100643000000018500.

Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Он позволит осуществлять уплату всех налогов одним платежом, упростит порядок заполнения платежных поручений, содержит единое сальдо обязательств перед бюджетом, позволяет вернуть переплату за один день.

Единый налоговый счет – это универсальный платежный документ с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением которого будет невозможно.

Разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей поможет специальная промостраница на сайте ФНС России.