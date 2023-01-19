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Флешмоб "Танк Победы" в поддержку участников СВО состоялся в Нижнем Новгороде

24 января 2023 11:42  [43] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Флешмоб "Танк Победы" в поддержку участников СВО и политики президента РФ Владимира Путина состоялся в нижегородском Парке Победы.

Согласно информации, участники акции выстроились в форме танка "Т-34" и подняли над головой зажженные фонарики.

Организатором флешмоба выступило НРО "Волонтерской роты боевого братства". В акции приняли участие около 330 нижегородских студентов.

"Мы выстроились в форме танка, ведь на этих боевых машинах против фашизма боролись наши деды и прадеды. Считаем важным привлекать молодежь к участию в подобных акциях, так как это позволяет прочувствовать единение обычных граждан с нашими парнями, которые в ходе спецоперации защищают мирное население от нацистской агрессии", - отметил руководитель регионального отделения "Волонтерской роты боевого братства" Роман Зыков.

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Теги:
Военные Флешмоб
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