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Общество

Фонд "ОМК-Участие" представил план развития проекта ProГУЛ

24 января 2023 15:24  [32] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

В Выксе прошла встреча организаторов образовательного проекта ProГУЛ (Городской Учебный Ландшафт) с представителями администрации городского округа и площадок-участников проекта. На встрече представили план развития ProГУЛа в рамках сетевой инновационной площадки, в которую включены все школы Выксы. ProГУЛ с 2021 года реализует благотворительный фонд "ОМК-Участие" совместно с управлением образования города при экспертной поддержке специалистов Государственного музея-заповедника "Царицыно".

Программа развития проекта до 2024 года включает увеличение количества городских площадок, на которых проходят уроки. Также среди задач: развитие системы разработки учебных занятий, наполнение базы методических наработок и утверждение оптимальных форматов использования учителями базы занятий. Решение этих задач позволит создать в Выксе единое образовательное пространство.  Культурный, социальный и промышленный ресурс города будет эффективно использоваться в интересах образования, воспитания и профориентации детей и подростков.

"Мы стремимся к тому, чтобы выездные уроки по основным предметам в течение учебного года были максимально доступны для учителей и школьников всех классов. Планируем, что на площадках будут проходить не просто уроки, а полноценные учебные дни с занятиями по разным предметам. Особенно такое решение будет актуально для учеников удаленных от города сельских школ. Для этого нужно разработать новые методические материалы к урокам и расширить пул учебных площадок. Уже в ближайшее время уроки могут пройти во Дворце культуры имени Лепсе, типографии дизайнерского агентства "Икса" и Доме книги", – отметила руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Ирина Скобелева.

Возможность проведения воспитательных уроков в рамках ProГУЛа обсудили на встрече и с руководителями детских садов городского округа. Им рассказали о проекте и принципе его работы, а также предложили разработать выездные занятия для дошкольников.

"Мы хотим, чтобы дети знали Выксу, ее историю и природу, любили свой город и хотели в нем жить и работать. Благодаря активности школьных педагогов нам удалось сделать Выксу большим учебником, который интересно изучать ребятам с первого до выпускного класса. Теперь и у воспитателей детских садов есть возможность показать город детям. Тем более, многие детские сады уже используют выездные занятия, только в другом формате – экскурсионном. ProГУЛ поможет сделать их более информативными и образовательными", – прокомментировала начальник управления образования Выксы Наталья Илюшкова.

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Теги:
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