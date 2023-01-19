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Культура и отдых

Выставку детской художественной школы, созданную к юбилею выксунского завода ОМК, посетили более 400 человек

24 января 2023 16:56  [44] Культура и отдых
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Художественную выставку "Индустриальный пейзаж-2022", приуроченную к 265-летию выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК), за полтора месяца работы посетили более 400 человек. В экспозицию вошла 31 работа преподавателей и учащихся выксунской детской художественной школы имени Бориса Бедина. Сейчас картины из музея истории ВМЗ вернулись в художественную школу.

Работы для выставки создали после того, как прошлым летом дети побывали на выксунском заводе ОМК. Они перенесли увиденные красоту и мощь металлургического производства на холст и бумагу. Самым популярным объектом стала водонапорная башня инженера Владимира Шухова. Каждый художник увидел в индустриальном пейзаже что-то свое.

"Интересно оказаться на огромном промышленном производстве и посмотреть на его работу. Когда впервые я попала на экскурсию в цех, меня поразили звук и окружающий объем. Представляю, что чувствовали дети, которые оказались в необычных для пленэра условиях и создавали свои первые работы в жанре промышленного пейзажа", – поделилась впечатлениями директор выксунской детской художественной школы Инга Романенко.

"ОМК всегда поддерживала наши культурные и просветительские проекты. Я рада, что в юбилейный для компании и завода год мы организовали поездку художников на выксунский завод и создали эту замечательную выставку. Получились прекрасные работы. Проводить индустриальные пленэры на нашем металлургическом предприятии начали в 80-е годы XX века. И это направление живописи продолжает развиваться. Надеюсь, что художники будут и дальше создавать свои работы в жанре индустриального пейзажа", – отметила директор музея истории ВМЗ Наталья Голубева.

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Теги:
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