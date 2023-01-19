Электричество, тепло и вода частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 25 января Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 23 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 произойдёт отключение электричества на улице Ванеева: ограничения коснутся домов № 74, 78, 80. С 10:00 до 17:00 света не будет на улице Горловской, 3, 3а, 5, 7; улице Сестёр Рукавишниковых,11;.

В Канавинском районе с 10:00 до 16:00 света не будет по адресам: Бодайбинский пер, 9-21 (нечётная сторона), 22-28, 30, 32; ул. Брянская, 7, 8, 9-29 (нечётная сторона); ул.Зелёная, 54-60; ул. Муромская, 38, 51, 53, 54, 54а, 56, 36/1, 36/2; ул. Симферопольская, 1-3, 6-10, 15, 19, 21, 23, 45.

В Ленинском районе с 9:30 до 15:00 снова будет ограничено горячее водоснабжение домов на площади Комсомольской - 14/1, 14/2. Кроме того, с 10:00 до 12:00 будет отключено отопление в многоквартирном доме по адресу: ул.Даргомыжского,21/1

В Приокском районе центральное отопление будет отключено в доме №1 по улице ул. Бонч-Бруевича. Батареи остынут в период с 9:00 до 15:00. С 12:00 до 17:00 произойдут отключения электричества по адресам: ул. Глазунова, 11, 13, 15; ул. Радистов, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б; ул. Широтная ул; 15, 16, 17, 18, 20.

На проспекте Гагарина с 10:00 до 17:00 света не будет в домах № 86, 88, 90. В данных жилых зданиях расположены, в том числе, офисы и магазины, а также диспансер наркологической клиники.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 запланированы масштабные отключения электричества. Света не будет по адресам: ул. Красносормовская, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Планетная, 17, 17а, 19, 19а;ул. Ясная ул; 9-24; ул. Кима, 145-159 (нечётная сторона), 160-197; ул. Лунская, 92, 93а, 95, 97, 99, 101, 102а, 103а, 103, 105, 105а, 107, 108а, 109а, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 139, 141, 147, 155; ул. Парашютистов, 2, 2б, 4, 6, 6а, 7б, 7, 7а, 8а, 8, 9, 10, 11а, 11б, 11в, 12-17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 18-58 (чётная сторона); ул. Коперника,10-15; ул. Циолковского,16-36 (чётная сторона)

Также, по информации Россетей, от электроснабжения будут отключены Сады завода "Красное Сормово" ТП 3131.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроснабжения произойдёт по адресам: ул. Приусадебная, 48, 52, 54, 56; ул. Родионова, 101, 103, 105, 105а, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119а, 119б.