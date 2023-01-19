Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 января 2023 09:55  [23] Олег Лавричев: "Студенты – самая активная и прогрессивная часть нашего общества"
25 января 2023 09:42  [52] Электричество, тепло и вода частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 25 января
25 января 2023 09:30  [59] Евгений Люлин: "Почти три века студенческое братство отмечает свой праздник в Татьянин день"
25 января 2023 09:10  [79] Глеб Никитин: "Татьянин день всегда пользовался любовью студентов, позволял ощутить общность представителям разных специальностей"
24 января 2023 18:50  [290] "Волонтеры Победы" запустили в Нижнем Новгороде "Челлендж добрых дел"
24 января 2023 18:32  [298] Жители Дзержинска выберут общественное пространство для участия во Всероссийском конкурсе малых городов
24 января 2023 18:17  [294] Предприниматели из Арзамаса в рамках акции "Мой бизнес" отправили в ЛНР 5 тонн гуманитарной помощи
24 января 2023 17:24  [353] Более 1200 заявлений на зачисление поступило в нижегородскую "Школу 800"
24 января 2023 16:43  [209] "Единая Россия" прорабатывает новые инициативы для развития импортозамещения
24 января 2023 16:18  [200] Награждение победителей конкурса "Творчество против коррупции" прошло в ЗСНО
Общество

Электричество, тепло и вода частично отключены в шести районах Нижнего Новгорода 25 января

25 января 2023 09:42  [52] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 23 января в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 произойдёт отключение электричества на улице Ванеева: ограничения коснутся домов № 74, 78, 80. С 10:00 до 17:00 света не будет на улице Горловской, 3, 3а, 5, 7; улице Сестёр Рукавишниковых,11;.

В Канавинском районе с 10:00 до 16:00 света не будет по адресам: Бодайбинский пер, 9-21 (нечётная сторона), 22-28, 30, 32; ул. Брянская, 7, 8, 9-29 (нечётная сторона); ул.Зелёная, 54-60; ул. Муромская, 38, 51, 53, 54, 54а, 56, 36/1, 36/2; ул. Симферопольская, 1-3, 6-10, 15, 19, 21, 23, 45.

В Ленинском районе с 9:30 до 15:00 снова будет ограничено горячее водоснабжение домов на площади Комсомольской - 14/1, 14/2. Кроме того, с 10:00 до 12:00 будет отключено отопление в многоквартирном доме по адресу: ул.Даргомыжского,21/1

В Приокском районе центральное отопление будет отключено в доме №1 по улице ул. Бонч-Бруевича. Батареи остынут в период с 9:00 до 15:00. С 12:00 до 17:00 произойдут отключения электричества по адресам: ул. Глазунова, 11, 13, 15; ул. Радистов, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б; ул. Широтная ул; 15, 16, 17, 18, 20.

На проспекте Гагарина с 10:00 до 17:00 света не будет в домах № 86, 88, 90. В данных жилых зданиях расположены, в том числе, офисы и магазины, а также диспансер наркологической клиники.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 запланированы масштабные отключения электричества. Света не будет по адресам: ул. Красносормовская, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул. Планетная, 17, 17а, 19, 19а;ул. Ясная ул; 9-24; ул. Кима, 145-159 (нечётная сторона), 160-197; ул. Лунская, 92, 93а, 95, 97, 99, 101, 102а, 103а, 103, 105, 105а, 107, 108а, 109а, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 139, 141, 147, 155; ул. Парашютистов, 2, 2б, 4, 6, 6а, 7б, 7, 7а, 8а, 8, 9, 10, 11а, 11б, 11в, 12-17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 18-58 (чётная сторона); ул. Коперника,10-15; ул. Циолковского,16-36 (чётная сторона)

Также, по информации Россетей, от электроснабжения будут отключены Сады завода "Красное Сормово" ТП 3131.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроснабжения произойдёт по адресам: ул. Приусадебная, 48, 52, 54, 56; ул. Родионова, 101, 103, 105, 105а, 107, 107б, 109, 111, 111а, 113а, 113б, 115, 115а, 115б, 117б, 119а, 119б.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph