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Политика

Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к Владимиру Высоцкому

25 января 2023 16:15  [122] Политика
Фото:visotsky.ru

Фото:visotsky.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к Владимиру Высоцкому, сообщают "Народные Новости".

По словам Пескова, глава государства положительно относится к творчеству поэта, любит его стихи и песни.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Владимир Путин не только бывал на Таганке, но и посещал Музей Высоцкого в Москве, был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой".

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет - поэт родился 25 января 1938 года.

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Теги:
Владимир Путин
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