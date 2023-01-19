Десять случаев отравления угарным газом зафиксировано в Нижнем Новгороде с начала 2023 года Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде в январе 2023 года зафиксирован значительный рост происшествий, связанных с отравлением жителей угарным газом. Всего на территории города зарегистрировано 10 таких случаев, в результате которых пострадало 12 человек, никто не погиб. Об этом сообщили в городском ГОЧС.

Наибольшее количество происшествий зафиксировано в Ленинском районе. 5 января ЧП случилось на ул. Ростовской - там пострадал 1 человек. 4 января на проспекте Ленина два человека отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки. 19 января с ул. Баумана было госпитализировано три человека.

В Автозаводском районе произошло два случая - причём оба на проспекте Бусыгина. 8 января из-за обратной тяги при закрытых окнах угарным газом отравилась девочка, ребёнка госпитализировали в детскую областную больницу. 11 января пострадали ещё три человека: на этот раз из-за нарушений при установке газовой колонки.

В Приокском районе 10 января на ул. Бонч-Бруевича два человека отравились угарным газом. Кроме того, 18 января на улице Кемеровской из-за несанкционированной установки газовой колонки распространился запах газа.

В Советском районе в квартире на проспекте Гагарина 11 января угарным газом отравилась женщина.

В Московском районе аналогичное ЧП случилось 12 января на ул. Буревестника, госпитализирован один человек.

В Сормовском районе на улице Островского 13 января угарным газом отравился ребёнок.

Кроме этого, добавили в ГОЧС по Нижнему Новгороду, сильный запах газа распространился в Нижегородском районе 2 января.

Основными причинами происшествий явилось несоблюдение жителями правил пользования газовыми плитами и газовыми котлами, а также неудовлетворительное состояние вентиляционных каналов и самовольное подключение к газоснабжению.

Напомним, мать и сын погибли в Борском районе после отравления угарным газом. Трагедия случилась 11 января.