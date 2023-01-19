Эн+ выпустила обновленную версию мобильного приложения для потребителей "Волгаэнерго" Бизнес

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Российский энергетический холдинг Эн+ выпустил обновленную версию мобильного приложения для потребителей "Волгаэнерго". Оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay Android.

Модернизированное мобильное приложение "Волгаэнергосбыт" имеет обновлённый дизайн и интуитивный интерфейс, что делает его более удобным и простым в эксплуатации. Оно позволяет получить доступ к функциям кабинета клиента с мобильного телефона в любом месте, где есть мобильный Интернет или Wi-Fi. С помощью приложения всегда можно узнать о состоянии своего лицевого счета, управлять им и добавлять счета родных и близких, чтобы аккумулировать информацию в одном месте и оплачивать квитанции. Платежные документы будут также сохраняться в приложении. Кроме того, пользователи могут передавать показания и посмотреть историю оплат. Содержащаяся в приложении информация о площади жилья и количестве проживающих при необходимости поможет проверить правильность начислений.

Настройки приложения позволяют выбрать способ получения платежных документов. Еще одна удобная функция – настройка push-уведомлений, которые, например, напомнят о необходимости передать показания. Помимо этого, потребители смогут здесь оставить заявку на вызов сотрудника компании для проверки прибора учета или заказать услуги по установке или замене счетчиков.

При активации нового приложения на сайте "Волгаэнергосбыт" владельцам личного кабинета достаточно ввести свои данные: лицевой счет и пароль, новым пользователям сервиса необходимо будет пройти первичную регистрацию: ввести лицевой счет и фамилию, установить пароль.

"Удобство клиентов - для нас приоритет. Чтобы росло количество людей, которые пользуются нашим мобильным приложением, сервис нужно постоянно дорабатывать. Причем речь идет не только о добавлении новых функций, но и о совершенствовании имеющихся, их упрощении и удобстве. Поэтому мы повели большую работу, сделав акцент на интуитивно понятном интерфейсе", - рассказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Справка

ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании En+ Group в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".