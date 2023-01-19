"Ростелеком" создал безопасное цифровое пространство в школах Нижегородской области Общество

"Ростелеком" завершил федеральный проект "Цифровая образовательная среда" в государственных образовательных учреждениях Нижегородской области. За два года компания создала инфраструктуру связи, организовала беспроводной широкополосный доступ к интернету и подключила систему видеонаблюдения в 579 школах региона.

В проекте участвовали 160 школ в Нижнем Новгороде и 419 — в области. Для подключения цифровых сервисов компания построила структурированную кабельную систему внутри 687 зданий. Специалисты "Ростелекома" проложили кабель в 21 570 помещениях и смонтировали свыше 22 тысяч единиц оборудования. Точками доступа Wi-Fi оборудованы все учебные кабинеты.

Безопасность в школах помогает обеспечивать 2 687 камер наблюдения. Они установлены на входах в образовательные учреждения. Записи хранятся на видеорегистраторе 31 день. В этом году устройства планируется интегрировать с АПК "Безопасный город".

К началу реализации проекта технологическая основа для подключения цифровых сервисов уже была готова: "Ростелеком" строил оптические каналы связи до образовательных учреждений с 2019 года по госпрограмме для социально значимых объектов, в числе которых были и школы, и по федеральному проекту "Единая сеть передачи данных" (ЕСПД).

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала:

"Цифровая образовательная среда" — крупнейший проект в сфере образования. Его масштабы впечатляют — огромное количество объектов, множество помещений и устройств. Специалисты компании проложили свыше 1 600 километров кабеля, объединили локальные сети с ЕСПД, смонтировали и настроили десятки тысяч единиц оборудования — это был очень трудозатратный по времени и людским ресурсам процесс. В итоге "Ростелеком" создал безопасное цифровое пространство в большинстве школ региона".

Устойчивое интернет-покрытие организовано во всех классах. Проекторы, ноутбуки и любое другое цифровое оборудование теперь легко подключить по Wi-Fi. Учителя могут беспрепятственно выходить в сеть со своих устройств в любом месте школы с любого устройства.

Ольга Петрова, министр образования и науки Нижегородской области:

"Благодаря проекту "Цифровая образовательная среда" сельские и городские школы Нижегородской области получили равные возможности в использовании новейших информационных технологий. Стабильный скоростной интернет обеспечивает доступность различных онлайн-сервисов на уроках, делает процесс обучения более технологичным, интересным и разнообразным. Цифровой мир в сфере образования становится реальностью. С уверенностью можно сказать, что в нем комфортно будет и детям, и учителям, и родителям".

Распоряжением правительства РФ № 713-р от 22 марта 2021 года "Ростелеком" назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Работы по проекту "Цифровая образовательная среда" велись в Нижегородской области с 2021 по 2022 год. Он также реализован еще в 23 субъектах РФ: Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.