Новый Почётный знак "За служение людям" учредили в Нижегородской области Общество

Новую награду - Почётный знак "За служение людям" - учредили в Нижегородской области.

На заседании регионального парламента 26 января депутаты внесли изменения в областной закон о наградах и премиях, поддержав соответствующую инициативу главы региона Глеба Никитина.

Почётный знак будет вручаться тем, кто сделал значительный вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности, направленной на благо жителей региона.

"Награды будут удостоены люди, оказывающие активную помощь детским домам, домам престарелых, приютам, хосписам и медицинским организациям, а также общественные деятели, пропагандирующие общечеловеческие ценности", - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО Владимир Паков.

Ранее сообщалось, что Почётный знак "За служение людям" предлагается учредить в Нижегородской области.