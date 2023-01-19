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Общество

Профориентационное мероприятие для безработных организуют в Кстове 3 февраля

29 января 2023 10:40  [110] Общество

Кстовский филиал Нижегородского центра занятости населения 3 февраля проведет профориентационное мероприятие для безработных граждан.

Встреча запланирована с 9.00 до 10.00. Участников мероприятия ждет групповая консультация профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также – при необходимости – смены направления сферы деятельности.

Психолог поможет определить уровень стресса человека, его притязаний и, если нужно, предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению успешного резюме, а также рекомендации для прохождения собеседования.

Кстовский филиал Нижегородского центра занятости населения находится по адресу: Кстово, пл. Ленина, д. 2а. Телефон горячей линии: 8 (831 45) 4-20-25.

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Теги:
Занятость и безработица
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