НРО ЛДПР объявило сбор гуманитарной помощи для участников СВО Общество

Нижегородское региональное отделение ЛДПР НРО ЛДПР объявило сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

Как сообщает пресс-служба НРО партии, каждый месяц отделение партии отправляет автомобиль с гуманитарным грузом в зону СВО. Уже начато формирование очередной партии гуманитарной помощи, которая уже в конце февраля будет доставлена военнослужащим.

В сборе груза принимают участие неравнодушные нижегородцы, родственники солдат и общественные организации. Принять участие может каждый.

Основной сбор проходит по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского, 6 "а" (штаб Нижегородского регионального отделения ЛДПР).

Приёмные ЛДПР работают и в других населённых пунктах Нижегородской области. Адреса и телефоны можно уточнить по номеру телефона: 439-03-86 (штаб Нижегородского регионального отделения ЛДПР).