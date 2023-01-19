Нижегородское региональное отделение ЛДПР НРО ЛДПР объявило сбор гуманитарной помощи для участников СВО.
Как сообщает пресс-служба НРО партии, каждый месяц отделение партии отправляет автомобиль с гуманитарным грузом в зону СВО. Уже начато формирование очередной партии гуманитарной помощи, которая уже в конце февраля будет доставлена военнослужащим.
В сборе груза принимают участие неравнодушные нижегородцы, родственники солдат и общественные организации. Принять участие может каждый.
Основной сбор проходит по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского, 6 "а" (штаб Нижегородского регионального отделения ЛДПР).
Приёмные ЛДПР работают и в других населённых пунктах Нижегородской области. Адреса и телефоны можно уточнить по номеру телефона: 439-03-86 (штаб Нижегородского регионального отделения ЛДПР).
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