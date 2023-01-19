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Бизнес

Эн+ начала прием новых заявок от сотрудников на участие 2023 году в корпоративной жилищной программе

31 января 2023 12:23  [99] Бизнес

ГК "Волгаэнерго" (входит в российский энергохолдинг Эн+) начала прием новых заявок от сотрудников на участие в корпоративной жилищной программе. В 2023 году работники предприятия также смогут на льготных условиях приобрести комфортное жилье.

Напомним, что в Нижнем Новгороде корпоративная программа по улучшению жилищных условий для сотрудников Эн+ стартовала 2020 году. За это время ей воспользовались 28 человек: 15 из них приобрели жилье в ипотеку, а 13 смогли рефинансировать ранее взятый кредит. В ближайшее время благодаря программе еще два работника компании готовятся переехать в новое жилье.

Первым обладателем льготной ипотеки в Нижнем Новгороде стал Николай Зимин. Сегодня он с женой и двумя детьми живет в просторной трёхкомнатной квартире, которую приобрел благодаря жилищной программе.

"Считаю, что это очень выгодная покупка. Наша семья благодарна компании за такую возможность. И это безусловно отражается на моей работе. Ценно, когда организация так заботится о своих сотрудниках. Это очень мотивирует. Поэтому мне всегда хочется не просто хорошо выполнять свою работу, но и сделать больше, чтобы наша компания процветала", - говорит руководитель группы оценки эффективности и развития производства ООО "Генерация тепла" (входит в ГК "Волгаэнерго") Николай Зимин.  

Льготные условия, которые предоставляет компания, позволяют сотрудникам приобрести недвижимость без первоначального взноса по ипотеке с низким процентом по кредиту и компенсацией от компании ежемесячного платежа в размере до 50% на протяжении всего срока действия кредитного договора. 

За два года существования проекта в Нижнем Новгороде компанией было направлено более 7 млн рублей на выполнение своих обязательств по программе. В этом году на эти цели заложено еще около 7млн рублей.

"Наша компания всегда заботится о комфорте и благополучии своих сотрудников. Купить собственное жилье под силу далеко не каждому. Корпоративная жилищная программа Эн+ – это отличный инструмент, который позволяет не только решить сотрудникам квартирный вопрос, но и поощрять тех, кто является частью коллектива, хочет профессионально расти и активно участвует как в производственной, так и в социальной жизни компании. Такая забота о коллективе помогает привлекать в нашу команду профессиональные кадры, что во многом определяют темп и уровень развития компании в целом", - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко:

Средний возраст сотрудников ГК "Волгаэнерго", ставших участниками жилищной программы, составил 34 года. Поддержка молодых специалистов – один из приоритетов кадровой программы Эн+, основанной промышленником Олегом Дерипаской.  
 

Справка
ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".

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Теги:
Теплоснабжение Электроэнергия
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