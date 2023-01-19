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Бизнес

Банк "Открытие": почти 40% жителей Приволжья назвали новыми источниками дохода подработки

31 января 2023 13:58  [46] Бизнес

58% жителей ПФО сообщили, что в 2022 году у них появились новые источники дохода. Две третьи опрошенных оценили желаемый уровень доходов в 2023 году от 50 до 150 тысяч рублей. Таковы результаты всероссийского опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

Отвечая на открытый вопрос о новых источниках дохода, которые появились за последний год (можно было давать более одного варианта ответа), 39% сообщили о подработках, это второй показатель среди округов РФ (больше всего подработками занимались на дальнем Востоке – 42%), 12% заявили о появлении доходов от банковского вклада или накопительного счета, 5% заработали на инвестициях в ценные бумаги, еще 2% назвали другие источники дополнительного дохода. У половины (51%) за последний год не возникло новых источников дохода.

15% респондентов за последний год сменили работу, 9% получили повышение, 8% заявили о потере работы, 67% профессиональный статус за последний год не изменился.

Жители ПФО оценили уровень желаемых доходов в 2023 году. Половина респондентов (49%) решила, что идеальным для них будет ежемесячный доход 50-100 тысяч рублей, еще 18% хватит 30-50 тысяч рублей, для 23% желаемый доход составляет 100-150 тысяч рублей. И лишь 3% озвучили свой желаемый уровень в диапазоне свыше 200 тысяч рублей в месяц.

Для 3% будет достаточно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц. 18% хотели бы иметь в новом году ежемесячно 30-50 тысяч рублей, 49% - 50-100 тысяч рублей, 23% - 100-150 тысяч рублей, 4% - 150-200 тысяч рублей и еще 3% - свыше 200 тысяч рублей в месяц.

*Опрос проводился 20-26 января банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.

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Теги:
Банки Открытие
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