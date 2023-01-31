Константин Исаев: "Дом народного единства регулярно отправляет конвои гуманитарной помощи в зону проведения СВО" Общество

Фото: Олег Булыгин

Генеральный директор АНО "Центр общественных связей – Нижегородский дом народного единства" Константин Исаев принял участие в работе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях Специальной военной операции", который провел Нижегородский Экспертный клуб в сотрудничестве с Домом народного единства 31 января 2023 года.

"Дом народного единства с самого начала активно включился в работу по оказанию поддержки участникам СВО и их семьям, став региональным координационным центром этой деятельности. На базе Дома были созданы региональный и федеральный колл-центры, которые выполняли очень важную работу в период мобилизации. Здесь проходят встречи-совещания представителей всех организаций, занимающихся вопросами помощи военнослужащим и их семьям. Дом народного единства регулярно отправляет конвои гуманитарной помощи в зону проведения СВО. На сегодняшний день на выполнении находится более трехсот заявок от воинских частей, и мы уже отправили 200 конвоев с гуманитарной помощью", – сообщил Константин Исаев.

В работе круглого стола приняли участие представители правительства Нижегородской области, федеральных и региональных общественных организаций, а также эксперты-политологи и журналисты.

Участники дискуссии, оценив разнообразный опыт работы по формированию комплекса мер помощи и поддержки участникам СВО и членам их семей, пришли к заключению, что отечественная система социальной защиты адаптировалась к вызовам 2022 года и получила новые направления развития. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по количеству и качеству мер защиты и поддержки тех, кого коснулись события СВО. Благодаря своевременным и грамотным решениям губернатора Глеба Никитина и правительства Нижегородской области вспышек социальной напряженности в регионе удалось избежать.