"Сильные люди великой страны": в Богородском округе чествовали волонтёров, помогающих фронту

27 января 2026 18:42 Общество
В Богородском муниципальном округе состоялось торжественное мероприятие «Сильные люди великой страны», посвященное активистам, оказывающим постоянную помощь участникам СВО. Мероприятие организовано местным отделением партии «Единая Россия». 

«Наши богородские активисты с самого начала СВО включились в работу: от плетения маскировочных сетей до закупки техники, необходимой на передовой. Они не просто поддерживают бойцов, но и объединяют вокруг себя таких же неравнодушных людей. Каждому волонтеру огромная благодарность и низкий поклон», — сказал глава местного самоуправления Богородского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Коротков.

Центральным событием мероприятия стало вручение медалей за поддержку специальной военной операции и благодарственные письма за активную гражданскую позицию и весомый вклад в дело помощи специальной военной операции.

«Очень важно поддерживать людей, которые помогают СВО. Мы благодарны не только тем, кто находится на передовой, но и тем, кто куёт победу в тылу. Их пример объединяет общество. Так было всегда: во времена борьбы с монголо-татарским игом, с Наполеоном, в мировых войнах. История России – это история побед, духа и единства фронта и тыла», – сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Игорь Тюрин.

Всего отметили 55 активистов. Волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, шьют бельё, изготавливают окопные свечи, пишут теплые письма поддержки бойцам-землякам. 

«Эта награда – возможность ещё раз сказать спасибо каждому нижегородцу, который готов тратить своё время, силы и деньги на помощь бойцам СВО. Для волонтёров и всех, кто помогает, такое признание – важная мотивация. Оно заряжает энергией и позволяет дальше продолжать трудиться в этом направлении», – подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с депутатами и депутатскими объединениями, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов.

Для участников мероприятия местные творческие коллективы подготовили праздничный концерт. В адрес волонтеров звучали слова благодарности и признательности.

«Важность таких мероприятий – в оценке труда тех, кого обычно не видно: бабушек, которые вяжут носки, дедушек, отдающих часть пенсии на помощь бойцам, соседей, сплотившихся при сборе гуманитарного груза. Для нас это знак того, что наш небольшой вклад действительно важен для Победы», — поделилась участница награждения Вера Мамыкина.

Напомним, жители Нижегородской области оказывают постоянную поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.

Теги:
