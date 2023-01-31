Олег Лавричев: "Именно Сталинград стал переломным моментом в войне" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил обращение по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

"Сегодня мы отмечаем годовщину одного из величайших событий в истории Великой Отечественной войны и нашей страны – 80-летие Победы в Сталинградской битве!

Ожесточенные бои, продолжавшиеся 200 дней и ночей, завершились уничтожением крупнейшей группировки вермахта и его союзников. Самое кровопролитное сражение унесло жизни двух миллионов солдат и мирных граждан. Именно Сталинград стал переломным моментом в войне, и фашисты поняли, что Красную армию им не победить.

На протяжении почти трех десятков лет День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, считается днем воинской славы России, днем памяти павших в боях за Родину.

В непростое время, когда наша страна вновь столкнулась с необходимостью противостоять нацизму и геноциду мирного населения, защищать территориальную целостность и суверенитет, эта дата приобретает особое значение. Как и тогда, мы сплотились для достижения общей цели. Наша армия и народ свято чтят заветы предков "Ни шагу назад!", «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!", - говорится в обращении.