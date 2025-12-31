Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Андрей Чечерин посетил Павловский автомеханический техникум

31 декабря 2025 15:11 Общество
Андрей Чечерин посетил Павловский автомеханический техникум

Фото: администрация Павловского округа

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин посетил Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе и оценил работу образовательно-производственного кластера отрасли «Машиностроение», созданного на базе учреждения по программе «Профессионалитет» в начале 2025-2026-го учебного года.

Вместе с заместителем главы региона техникум посетили министр образования и науки региона Михаил Пучков и глава местного самоуправления Павловского муниципального округа Алексей Кириллов.

Как напомнили в правительстве региона, в январе 2025 года делегация проверяла ход строительных работ в мастерских. Сегодня в новых пространствах уже полным ходом осуществляется образовательный процесс.

«Новые мастерские Павловского автомеханического техникума соответствуют всем стандартам программы «Профессионалитет», которая с 2025 года входит в нацпроект «Молодежь и дети». Приобретённое оборудование рассчитано на долгосрочную перспективу: оно соответствует той технике, которую Павловский автобусный завод – опорное предприятие – уже использует или еще только планирует приобрести в будущем. Радует тот факт, что в учебном заведении появилось много студентов, обучающихся по целевому договору. Это ребята, которые смогут трудоустроиться на предприятие, будут развивать нашу промышленность», – Андрей Чечерин.

На создание мастерских в рамках проекта «Профессионалитет» было направлено 200 млн рублей, в том числе 100 млн – из федерального бюджета, 69 млн – из регионального. Кроме того, Павловский автобусный завод инвестировал в проект 30 млн рублей. Еще 1 млн рублей на эти цели направил Павловский автомеханический техникум.

Среди направлений образовательных программ, подготовленных методистами техникума совместно со специалистами предприятия-партнера, — «Технология машиностроения», «Мехатроника», «Сварочное производство», «Оператор-наладчик станков с программным управлением», «Сварщик», «Слесарь по ремонту строительных машин», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Студент-второкурсник Дмитрий Лобанов – будущий оператор станков с ЧПУ на Павловском автобусном заводе – рассказал о практической подготовке в колледже.

«Благодаря новой образовательной программе практические занятия у нас начались сразу на первом курсе обучения. Я горд за то, что мой техникум так сильно преобразился с помощью «Профессионалитета»! Теперь у нас есть возможность получать знания на еще более высоком уровне», – сказал он.

В числе новых пространств – зона «Мехатроника». Она оснащена пятью рабочими местами – мехатронными станциями, предназначенными для приобретения студентами практических навыков работы с современной робототехникой.

Еще одна лаборатория «Профессионалитета» – место обработки металлов давлением. Здесь учащиеся могут применять полученные теоретические знания на практике, исследуя свойства материалов и овладевая технологическими процессами. Для обучения установлено как специальное учебно-лабораторное оборудование, так и промышленные машины: трубогибочные, листогибочные и вальцовочные станки.

«Как и вся система среднего профессионального образования, мы нацелены на постоянный рост качества подготовки кадров и синхронизацию усилий государства, предприятий-партнеров и образовательной организации. Федеральная программа «Профессионалитет» позволила сделать наши программы практико-ориентированными, чтобы студенты смогли полноценно изучить весь технологический цикл производства, получить навыки производственных операций. Это делается для того, чтобы выпускники бесшовно переходили к работе на Павловском автобусном заводе», – сказала директор Павловского автомеханического техникума им. И.И. Лепсе Альбина Иванова.

В рамках проекта «Профессионалитет» в техникуме также оборудована новая лаборатория для окрашивания и термической обработки деталей. Она включает пять рабочих мест, оснащённых современными роботизированными окрасочными комплексами. Студенты получают уникальную возможность осваивать практические навыки работы с такими системами, дополнительно совершенствуя своё обучение благодаря виртуальным тренажёрам технологий дополненной реальности – VR-тренажерам окраски.

Новая лаборатория «Сварочные технологии», в свою очередь, предназначена для одновременного обучения 21 студента. Здесь создано пять специализированных зон для аргонно-дуговой сварки, одно место оператора автоматизированного робота-сварщика, пять постов ультразвуковой дефектоскопии и десять мест для отработки навыков полуавтоматической сварки.

Напомним, федеральная программа «Профессионалитет» является частью национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина.

Андрей Чечерин Образование Павловский район
