Нижегородцы жалуются на неработающий интернет 31 декабря Общество

Нижегородцы жалуются в соцсетях на проблемы с мобильным интернетом 31 декабря.

Сообщения поступают из Автозаводского района и с Мещеры. Также с утра наблюдались перебои в работе мобильного интернета в центре Нижнего Новгорода, в том числе в районе площади Лядова.

Напомним, ранее о возможных трудностях с сигналом предупреждал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по инфорационной политике Андрей Свинцов. По его словам, мобильный интернет могут заглушить ради безопасности граждан, чтоб те могли спокойно отпраздновать Новый год.

