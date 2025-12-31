В Нижнем Новгороде открыли масштабное граффити в честь волонтёров #МЫВМЕСТЕ Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

31 декабря в Сормовском районе Нижнего Новгорода появился масштабный арт-объект, посвященный бескорыстному труду волонтеров #МЫВМЕСТЕ, помогающих участникам СВО и их семьям. Яркое граффити украсило стену трехэтажного дома по адресу ул. Культуры, 103.

Художественная работа создана по инициативе Волонтерского центра Нижегородской области в рамках гранта конкурса Росмолодежи «Регион добрых дел» и национального проекта «Молодёжь и дети». Нижегородская область выигрывает этот конкурс уже седьмой год подряд, что демонстрирует эффективную системную работу региона в сфере развития добровольческих инициатив.

В открытии граффити приняли участие нижегородские школьники, активисты «Движения первых», ТОСов и волонтеры #МЫВМЕСТЕ.

На создание картины высотой в три этажа и площадью около 80 квадратных метров потребовалось больше трех дней. Новый арт-объект стал символом признания и благодарности общественности всем, кто участвует в волонтерском движении, в том числе в работе штаба #МЫВМЕСТЕ.

Этот яркий образ стал не просто украшением города, а отражением реальной, напряженной работы нижегородских добровольцев. В 2025 году Волонтерский центр Нижегородской области совместно с региональным штабом #МЫВМЕСТЕ, волонтёрами Победы и другими партнерами организовал отправку почти 1340 тонн гуманитарной помощи жителям приграничных территорий и участникам СВО, а также передал 26 единиц транспорта, включая внедорожники и мотоциклы. Также было организовано девять гуманитарных миссий: пять поездок в Анапу и четыре — в Курскую область.

«Сегодня мы открыли не просто граффити, а настоящий символ добра и единства регионального добровольческого движения. Этот масштабный арт-объект посвящён героям нашего времени — волонтёрам, чьё искреннее неравнодушие меняет жизнь к лучшему. Сормовский район получает не просто мурал, а работу-благодарность каждому волонтёру региона. Новое граффити — ещё одно доказательство того, что поддержка добровольчества, национальный проект «Молодёжь и дети» и инициативы создают ту самую среду, где рождаются настоящие дела», - подчеркнула министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Нижегородская область не первый год находится в числе лидеров по развитию добровольческого движения. По данным ВЦИОМ, в регионе в волонтерство вовлечено более 306 тысяч человек, то есть почти 10 % населения. У нас действуют 3740 волонтерских организаций и объединений и 20 «Доброцентров».

«Когда мы задумывали этот проект, мы хотели, чтобы дело волонтёров стало видимым — буквально частью городского пейзажа. Пусть каждый, кто проходит мимо, видит: в нашем городе живут люди с большим сердцем. Их ежедневный труд и готовность помогать другим нельзя исчислить в тоннах гуманитарки или количестве коробок с лекарствами и подарками. Добровольчество стало огромной общественной силой, я бы даже сказала – отчасти новой российской идеологией. Для нас это не просто картина, а памятник человечности, который будет напоминать всем нижегородцам и гостям города о том, что душа Нижегородского края — вот в этом единстве и желании помогать», - поделилась руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Мария Самоделкина.