Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2025 15:41В Нижнем Новгороде открыли масштабное граффити в честь волонтёров #МЫВМЕСТЕ
31 декабря 2025 15:37Нижегородцам напомнили о правилах обращения с пиротехникой
31 декабря 2025 15:11Андрей Чечерин посетил Павловский автомеханический техникум
31 декабря 2025 14:43Шалабаев поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом
31 декабря 2025 14:24Последние два долгостроя с обманутыми дольщиками сдали в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 13:29Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе
31 декабря 2025 12:17Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году
31 декабря 2025 11:43Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение
31 декабря 2025 11:12Опубликован график работы нижегородских подразделений ГАИ в новогодние праздники
31 декабря 2025 10:36Почти 199 млн рублей направят на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода
Общество

В Нижнем Новгороде открыли масштабное граффити в честь волонтёров #МЫВМЕСТЕ

31 декабря 2025 15:41 Общество
В Нижнем Новгороде открыли масштабное граффити в честь волонтёров #МЫВМЕСТЕ

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

31 декабря в Сормовском районе Нижнего Новгорода появился масштабный арт-объект, посвященный бескорыстному труду волонтеров #МЫВМЕСТЕ, помогающих участникам СВО и их семьям. Яркое граффити украсило стену трехэтажного дома по адресу ул. Культуры, 103.

Художественная работа создана по инициативе Волонтерского центра Нижегородской области в рамках гранта конкурса Росмолодежи «Регион добрых дел» и национального проекта «Молодёжь и дети». Нижегородская область выигрывает этот конкурс уже седьмой год подряд, что демонстрирует эффективную системную работу региона в сфере развития добровольческих инициатив.

В открытии граффити приняли участие нижегородские школьники, активисты «Движения первых», ТОСов и волонтеры #МЫВМЕСТЕ.

На создание картины высотой в три этажа и площадью около 80 квадратных метров потребовалось больше трех дней. Новый арт-объект стал символом признания и благодарности общественности всем, кто участвует в волонтерском движении, в том числе в работе штаба #МЫВМЕСТЕ.

Этот яркий образ стал не просто украшением города, а отражением реальной, напряженной работы нижегородских добровольцев. В 2025 году Волонтерский центр Нижегородской области совместно с региональным штабом #МЫВМЕСТЕ, волонтёрами Победы и другими партнерами организовал отправку почти 1340 тонн гуманитарной помощи жителям приграничных территорий и участникам СВО, а также передал 26 единиц транспорта, включая внедорожники и мотоциклы. Также было организовано девять гуманитарных миссий: пять поездок в Анапу и четыре — в Курскую область.

«Сегодня мы открыли не просто граффити, а настоящий символ добра и единства регионального добровольческого движения. Этот масштабный арт-объект посвящён героям нашего времени — волонтёрам, чьё искреннее неравнодушие меняет жизнь к лучшему. Сормовский район получает не просто мурал, а работу-благодарность каждому волонтёру региона. Новое граффити — ещё одно доказательство того, что поддержка добровольчества, национальный проект «Молодёжь и дети» и инициативы создают ту самую среду, где рождаются настоящие дела», - подчеркнула министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Нижегородская область не первый год находится в числе лидеров по развитию добровольческого движения. По данным ВЦИОМ, в регионе в волонтерство вовлечено более 306 тысяч человек, то есть почти 10 % населения. У нас действуют 3740 волонтерских организаций и объединений и 20 «Доброцентров».

«Когда мы задумывали этот проект, мы хотели, чтобы дело волонтёров стало видимым — буквально частью городского пейзажа. Пусть каждый, кто проходит мимо, видит: в нашем городе живут люди с большим сердцем. Их ежедневный труд и готовность помогать другим нельзя исчислить в тоннах гуманитарки или количестве коробок с лекарствами и подарками. Добровольчество стало огромной общественной силой, я бы даже сказала – отчасти новой российской идеологией. Для нас это не просто картина, а памятник человечности, который будет напоминать всем нижегородцам и гостям города о том, что душа Нижегородского края — вот в этом единстве и желании помогать», - поделилась руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Мария Самоделкина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры граффити Сормовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных