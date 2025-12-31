Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе Общество

Фото: Кира Мишина

Проект строительства автомобильной магистрали, которая станет западным обходом города Выкса в Нижегородской области, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена на официальном портале Единого государственного реестра заключений.

Одобрение касается обновлённой проектной документации, предусматривающей прокладку участка дороги от трассы Выкса – Досчатое до автодороги Выкса – Шиморское – Ближне-Песочное. Этот маршрут призван разгрузить центральные улицы города и улучшить транспортную доступность в регионе.

Разработкой проекта занимались сразу несколько организаций. В их числе — нижегородские компании ООО "Ренова – Строй Плюс" и ООО "Истоки", а также петербургское АО "Трансмост", специализирующееся на проектировании транспортной инфраструктуры.

Положительное заключение госэкспертизы было выдано 30 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что для западного обхода Выксы разработают проект планировки территории.

Напомним также, что в рамках строительства обхода Балахны в Нижегородской области готовится изъятие еще 10 участков.