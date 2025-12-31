Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2025 13:29Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе
31 декабря 2025 12:17Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев в 2026 году
31 декабря 2025 11:43Нижегородские трамваи №18 и №2 возобновили движение
31 декабря 2025 11:12Опубликован график работы нижегородских подразделений ГАИ в новогодние праздники
31 декабря 2025 10:36Почти 199 млн рублей направят на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода
31 декабря 2025 09:30Никитин поздравил нижегородцев с наступающим Новым годом — видео
31 декабря 2025 09:15Парковку запретят на Большой Покровской с 20 января
31 декабря 2025 08:47Нижегородский врач объяснил, чем алкоголь опасен даже в малых дозах
31 декабря 2025 08:13Почти 4 млн рублей вернули коммунальщики нижегородцам по требованию ГЖИ
31 декабря 2025 07:25Почти миллиард направят на строительство новой школы в Володарске
Общество

Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе

31 декабря 2025 13:29 Общество
Госэкспертиза одобрила проект западного обхода в Выксе

Фото: Кира Мишина

Проект строительства автомобильной магистрали, которая станет западным обходом города Выкса в Нижегородской области, получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена на официальном портале Единого государственного реестра заключений.

Одобрение касается обновлённой проектной документации, предусматривающей прокладку участка дороги от трассы Выкса – Досчатое до автодороги Выкса – Шиморское – Ближне-Песочное. Этот маршрут призван разгрузить центральные улицы города и улучшить транспортную доступность в регионе.

Разработкой проекта занимались сразу несколько организаций. В их числе — нижегородские компании ООО "Ренова – Строй Плюс" и ООО "Истоки", а также петербургское АО "Трансмост", специализирующееся на проектировании транспортной инфраструктуры.

Положительное заключение госэкспертизы было выдано 30 декабря 2025 года. 

Ранее сообщалось, что для западного обхода Выксы разработают проект планировки территории.

Напомним также, что в рамках строительства обхода Балахны в Нижегородской области готовится изъятие еще 10 участков.

Теги:
Выкса ГУАД Дороги
