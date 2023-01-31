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Общество

Андрей Дахин: "В Нижегородской области успешно действуют комплексные меры социальной поддержки семей военнослужащих – участников СВО"

02 февраля 2023 12:16  [45] Общество

Доктор философских наук, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин в ходе круглого стола "Система социальной защиты Нижегородской области в условиях специальной военной операции" Нижегородского экспертного клуба заявил, что "за последний год произошло восхождение общества к пониманию того, что такое ратный труд во всех особенностях его патриотизма и героического подвижничества"

"Социальная защита и поддержка участников СВО и членов их семей также стали сферой принятия новых решений. Губернатор Нижегородской области и региональное правительство оперативно отреагировало на новые задачи, возникшие в связи с отработкой социальных мер поддержки как участников СВО, призванных в ходе частичной мобилизации, так и их семей. Как рассказала министр социальной политики Нижегородской области, в регионе был разработан, утверждён Указом губернатора и успешно действует комплексный пакет мер социальной поддержки семей военнослужащих – участников СВО", - подчеркнул Андрей Дахин.

Он также добавил, что в сравнении с иными регионами Приволжского федерального округа нижегородский пакет мер поддержки охватывает решения наиболее широкого круга проблемных вопросов, с которыми сталкиваются семьи, родственники нижегородцев – участников СВО.

"Наиболее ценное качество действующих механизмов социальной поддержки – это широкая развёртка и активное действие различных форматов государственно-гражданского партнёрства с участием, в частности волонтёров, Нижегородского Дома народного единства, НРО ОНФ, волонтёров Победы и др. Этот опыт развёрнутой, распределённой по территории всей Нижегородской области государственно-гражданской инфраструктуры социальной поддержки надо рассматривать как существенный шаг вперёд в совершенствовании региональной социальной политики, которая отвечает требованиям современного социального государства. Опыт требует закрепления и сохранения в качестве перспективного арсенала регионального правительства, его потенциал в будущем должен быть использован для социальной поддержки иных социальных групп нижегородцев", - резюмировал эксперт.

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Теги:
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