Нижегородцам показали эскиз новой высотки в районе улицы Медицинской

Нижегородцам показали эскиз новой высотки в районе улицы Медицинской

Фото: минград Нижегородской области

Нижегородский минград согласовал архитектурно-градостроительный облик многоквартирного дома в Советском районе. Приказ размещен на сайте ведомства. 

19-этажное здание появится в границах проспекта Гагарина и улиц Бекетова, Нартова и Медицинской на участке площадью 24,6 тысячи кв. м. Оно войдет в состав жилого комплекса "Зенит". Помимо квартир в нем запланированы помещения общественного назначения и подземная парковка. Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Объектстрой".

Напомним, в конце 2025 года региональный минград утвердил изменения в проект планировки территории площадью 102,1 га в границах проспекта Гагарина и улиц Бекетова, Нартова и Медицинской. До 2030 года запланировано строительство двух многоквартирных домов с подземными автостоянками на 281 и 304 машино-места, благоустройство, тротуары, проезды, детские и спортивные площадки. Во второй очереди, рассчитанной до 2033 года, в районе появятся еще несколько жилых домов, двух закрытых паркингов и административного здания. Также предусмотрено строительство еще одной дошкольной образовательной организации

Добавим, что в жилом комплексе "Зенит" уже строят детский сад на 320 мест в рамках нацпроекта "Семья". Осенью 2025-го здесь также открылась школа на 1 600 мест. Также сообщалось, что "Объектстрой" планирует построить академию тенниса на улице Нартова.

Ранее минград Нижегородской области утвердил облик первых новостроек по проекту КРТ у Молитовского моста.

Новости по теме
09 апреля 2026 09:53
Представлен мастер-план КРТ на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
07 апреля 2026 13:59
Утвержден план застройки у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
14 марта 2026 17:00
Минград утвердил планировку для нового ЖК с торговым центром в Верхних Печерах
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
