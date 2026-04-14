Паромная переправа через Оку в Павловском округе приостановит работу 14 апреля Общество

Фото: администрация Павловского округа

Паромная переправа через Оку в Павловском округе приостановит работу 14 апреля с 10:30. Об этом в соцсетях написали представили местной администрации.

Отмечается, что переправа не будет функционировать по техническим причинам. О завершении работ на переправе сообщат дополнительно.

Напомним, что 6 апреля произошла неприятная история с переправой через Оку. Жители хотели воспользоваться ею поздним вечером, но им было отказано. В итоге люди не могли вернуться домой. Позже ситуацию прокомментировали в региональном минтрансе. Там сказали, что из-за паводка пришлось скорректировать маршрут переправы. Из-за чего интервал движения увеличился до двух часов. И последний рейс был в 20:00, а не в 21:00. При этом организовывать дополнительный рейс подрядчик не стал. С ним провели разъяснительную работу.